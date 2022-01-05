Республиканцы планируют объявить импичмент Байдену

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Bloomberg / Contributor

Американский сенатор из штата Техас Тед Круз сообщил, что Республиканская партия намерена объявить импичмент Джо Байдену, если сможет вернуть Палату представителей в этом году, передает Fox News.

По его словам, таким образом республиканцы хотят ответить демократам за попытку импичмента экс-президенту США Дональду Трампу.

"Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы вооружаете его и превращаете в партизанскую дубину, вы знаете, что хорошо для гуся, хорошо для гусака", – заявил Круз.

Он считает, что вероятность победы республиканцев в Палате представителей составляет 90%, а возвращения сената, который разделен поровну, – 50%.

Ранее журналист CNN назвал возможных кандидатов от демократической партии США, которые заменят Байдена в президентской гонке в 2024 году. Хотя Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949794-respublikantsy-planiruyut-obyavit-impichment-baydenu/