Байден назвал Камалу Харрис "президентом" во время выступления (видео)

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время выступления. В этот раз он назвал вице-президента страны Камалу Харрис "президентом" вместо себя.

Как пишет РИА Новости, этот случай имел место во время выступления Байдена на церемонии вручения дипломов перед выпускниками Университета Южной Каролины.

"Я из Делавэра (штат США - прим. ред.). А что касается президента Харрис... мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день", – сказал Байден.

Запись с оговоркой быстро распространилась в соцсетях.

Отметим, что это не первый подобный случай, произошедший во время публичных выступлений Байдена.

Так, в марте президент забыл имя министра обороны США Ллойда Остина и название Пентагона, и совсем недавно это повторилось вновь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947309-bayden-nazval-kamalu-harris-prezidentom-vo-vremya-vystupleniya-video/