СМИ: Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, их военные изучают данные о снаряде.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. – Прим.ред.)", – говорится в публикации.

Канал NHK со ссылкой на правительство Японии пишет, что, вероятно, это была баллистическая ракета малой дальности из наземной установки. Согласно данным японских военных, ракета пролетела 500 км и упала в море. Власти Японии проведут экстренное совещание.

Накануне правительство Южной Кореи предположило, что Северная Корея запустила одну баллистическую ракету. Позже Северная Корея подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Как сообщает Yonhap, северокорейские военные оценили дальность полета ракеты в 700 км, а высота составила 120 км. По данным КНДР, снаряд "точно попал в цель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950378-smi-severnaya-koreya-pustila-neopoznannyy-snaryad-v-storonu-yaponskogo-morya/