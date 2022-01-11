СМИ: запущенная Северной Кореей ракета пролетела более 700 км

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Северная Корея во вторник, 11 января, запустила ракету, которая пролетела более 700 км, передает агентство Yonhap.

Издание со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи пишет, что высота полета ракеты составила 60 км. Кроме того, скорость ее полета составила более 12 тыс. км в час.

"(Запуски) представляют серьезную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире, и не способствуют снижению военной напряженности", – говорится в заявлении Комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Северная Корея с начала года произвела второй запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Правительство Японии считает, что это была баллистическая ракета малой дальности из наземной установки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950501-smi-zapuschennaya-severnoy-koreey-raketa-proletela-bolee-700-km/