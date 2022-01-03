Токаев и Си Цзиньпин обменялись поздравительными письмами

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня.

"Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в Вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства.

Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества", – пишет глава государства.

По мнению президента Казахстана, взаимопонимание между нашими странами является залогом динамичного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В результате такой интеграции успешно реализованы многие совместные проекты, направленные на повышение благополучия наших народов.

"Особо отмечу, что Казахстан и Китай соединяют тысячи километров железнодорожных и автомобильных дорог, линии нефте- и газопроводов. С учетом этого, данный «железный караван», являющийся основным ориентиром стратегии «Нұрлы жол» и инициативы «Один пояс, один путь», позволяет сторонам ежегодно осуществлять перевозку большого числа наших соотечественников, а также доставлять миллионы тонн грузов и миллиарды кубометров природного газа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напоминает, что правительства двух стран прилагают все усилия для успешного продвижения наших общих интересов и противодействия последствиям пандемии COVID-19. Он также отмечает, что в Казахстане высоко оценивают личный вклад председателя КНР, который способствует развитию двустороннего сотрудничества и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства. Президент Казахстана выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.

В свою очередь, Си Цзиньпин от имени правительства и народа КНР, а также от себя лично выразил главе нашего государства и дружественному народу Казахстана сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

"Китай и Казахстан являются дружественными соседними странами и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами постоянно поддерживается высокий уровень диалога, непрерывно углубляется взаимное доверие.

Сотрудничество по совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» принесло плодотворные результаты. Китайская сторона последовательно поддерживает путь развития Казахстана и искренне желает больших успехов, в том числе в укреплении важной роли в международных и региональных делах", – говорится в письме.

Лидер Китая подчеркнул, что придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений. Председатель КНР выразил готовность направить совместные усилия с президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках 30-летия установления дипломатических отношений на укрепление традиционной дружбы, выведение вечного всестороннего стратегического партнерства на новую ступень на благо двух государств и наших народов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1949659-tokaev-napravil-pozdravitelnoe-pismo-si-tszinpinu/