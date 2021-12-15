Журналист CNN опубликовал список демократов, которые могут заменить Байдена на выборах в 2024 году

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Журналист CNN назвал возможных кандидатов от демократической партии США, которые заменят Байдена в президентской гонке в 2024 году.

Эксперт Крис Чиллицца отметил, что к следующим президентским выборам действующему президенту Штатов Джо Байдену уже будет 82 года. Многие задавались вопросом, будет ли он точно выдвигать свою кандидатуру. Хотя Белый дом недавно дал понять, что Байден намерен баллотироваться на второй срок.

По мнению Чиллиццы, одним из потенциальных кандидатов на пост президента США модет твердо претендовать действующий вице-президент США Камала Харрис.

"Она, несомненно, боролась на посту вице-президента и она все еще наиболее вероятный демократ без имени Байдена, который станет кандидатом от Демократической партии в 2024 году", - пишет Чиллицца.

Другим претендентом является Пит Буттиджич, который сейчас занимает пост министра транспорта США.

Популярностью среди либералов пользуются также сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая недавно заступилась за уроженку Казахстана Сауле Омарову. А также сенатор Миннесоты Эми Клобучар и губернатор Северной Каролины Рой Купер. Срок полномочий последнего, кстати, истекает в 2024 году.

Также Чиллицца упомянул и других американских политиков. Это губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, Фил Мерфи, Дж. Б. Притцкер, министр торговли при администрации Байдена Джина Раймондо и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947039-zhurnalist-cnn-opublikoval-spisok-demokratov-kotorye-mogut-zamenit-baydena-na-vyborah-v-2024-godu/