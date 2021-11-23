Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что действующий американский президент намерен баллотироваться на второй срок, передает РИА Новости.

По ее словам, Джо Байден планирует переизбраться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.

"Да, таковы его намерения", – сказала Псаки, подтвердив публикации в СМИ по этому поводу.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что глава США намерен попробовать свои силы в следующих президентских выборах. При этом в 2024 году, когда должны состояться следующие выборы, Байдену будет 81 год.

Кроме того, журналисты усомнились в крепком здоровье американского президента Байдена. Врач из Нью-Йорка Марк Сигел связал более асимметричные шаги Байдена с возможным развитием деменции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943459-belyy-dom-podtverdil-namerenie-baydena-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok/