Афганки снова вышли на митинг в Кабуле и заявили о требовании к США

Женщины вышли на протест в Кабуле. Кадр из видео: Telegram/Aamaj News

Десятки женщин снова вышли на улицы Кабула, выражая протест, передает Telegram Aamaj News.

Афганские женщины потребовали от американского правительства разморозить государственные резервы Афганистана. Они заявили, что нынешнее экономическое положение в стране очень тяжелое.

Афганки скандировали имя президента Джо Байдена и потребовали вернуть деньги в страну.

На днях появилось сообщение, что члены "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) открыли огонь по вышедшим на митинги женщинам в Кабуле. Протестующие требовали от действующего правительства равных прав с мужчинами.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, талибы запретили одиноким женщинам отправляться в дальние поездки без сопровождения мужчин-родственников. Нововведение еще больше ухудшило ситуацию с правами женщин в Афганистане.

Кроме того, боевики запретили включать музыку в автомобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949151-afganki-snova-vyshli-na-miting-v-kabule-i-zayavili-o-trebovanii-k-ssha/