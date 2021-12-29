Афганки снова вышли на митинг в Кабуле и заявили о требовании к США

Десятки женщин снова вышли на улицы Кабула, выражая протест, передает Telegram Aamaj News.
Афганские женщины потребовали от американского правительства разморозить государственные резервы Афганистана. Они заявили, что нынешнее экономическое положение в стране очень тяжелое.
Афганки скандировали имя президента Джо Байдена и потребовали вернуть деньги в страну.
На днях появилось сообщение, что члены "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) открыли огонь по вышедшим на митинги женщинам в Кабуле. Протестующие требовали от действующего правительства равных прав с мужчинами.
Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Напомним, талибы запретили одиноким женщинам отправляться в дальние поездки без сопровождения мужчин-родственников. Нововведение еще больше ухудшило ситуацию с правами женщин в Афганистане.
Кроме того, боевики запретили включать музыку в автомобилях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949151-afganki-snova-vyshli-na-miting-v-kabule-i-zayavili-o-trebovanii-k-ssha/