Представитель ВОЗ рассказал о сроках одобрения вакцины "Спутник V"

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Представитель ВОЗ рассказал о скорейшем окончании процесса одобрения вакцины "Спутник V", передает ТАСС.

Как рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал в октябре все нужные юридические соглашения.

Последние необходимы для внесения в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL).

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - говорит Клюге.

Он отметил, что промедление с вопросом одобрения российской вакцины не связано с политикой. И что процесс одобрения одинаков для всех производителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948690-predstavitel-voz-rasskazal-o-srokah-odobreniya-vaktsiny-sputnik-v/