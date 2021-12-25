Критик Кадырова заявил о похищении родственников жены

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Выступающий с критикой в адрес чеченских властей и получивший политическое убежище в Швеции оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников супруги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в Астрахани были похищены родственники его жены: мать Равза Шаидова и сестра Асият Айбазова.

Тумсо Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома.

Также удерживаются еще трое его родственников.

Напомним, в сентябре текущего года Хасан Халитов, также известный своей критикой в адрес Рамзана Кадырова, сообщил, что его брат и отец похищены. Сам мужчина находился в Турции. Его близкие с ним связь не поддерживали из-за его оппозиционных взглядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948478-kritik-kadyrova-zayavil-o-pohischenii-rodstvennikov-zheny/