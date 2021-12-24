Афганистан оказался под угрозой голода

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Из-за изменения климата жители северо-западного Афганистана оказались на грани голода, передает Lenta со ссылкой на Bloomberg.

Жители северо-западной части Афганистана оказались под угрозой голода, потому что глобальное потепление сделало землю там бесплодной. Поэтому некоторые из людей сбежали в Иран, а другие живут в нищете.

Тем временем, как утверждает глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Нечефора Мгенди, засуха затронула 60 процентов афганских провинций.

55 процентов жителей Афганистана столкнулись с критической нехваткой продовольствия.

Проблема голода была ухудшена не только засухой, но также приходом к власти "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), пандемией COVID-19, упадком экономики.

Напомним, СМИ сообщили, что с приходом к власти талибов в стране увеличилось производство наркотических веществ.

Также мы писали, что афганок запретили лечить без сопровождения мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948398-afganistan-okazalsya-pod-ugrozoy-goloda/