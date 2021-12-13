СМИ: с приходом талибов в Афганистане выросло производство наркотиков

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В приходом к власти талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) производство наркотических веществ в стране начало процветать, передает Би-би-си.

Афганистан давно ассоциируется с производством наркотических веществ. Но в последнее время, особенно с приходом к власти боевиков "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), эта сфера начала набирать обороты.

В последние годы Афганистан стал крупным производителем кристаллического метамфетамина. Один из источников утверждает, что примерно три тонны такого наркотика ежедневно производят на 500 импровизированных фабриках на юго-западе страны.

Все дело в том, что из дикого растения эфедрины можно получить ключевой ингредиент метамфетамина. Само растение в больших количествах произрастает в пустынях Афганистана.

Эксперт доктор Дэвид Мэнсфилд заявил, что количество метамфетамина, который производится в стране, вскоре может превысить производство другого наркотика - героина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946715-smi-s-prihodom-talibov-v-afganistane-vyroslo-proizvodstvo-narkotikov/