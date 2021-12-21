Бывшему президенту Кыргызстана Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о "Кумторе"

Аскар Акаев. Кадр из видео: YouTube/РБК

Бывшему президенту Кыргызстана Аскару Акаеву было предъявлено новое обвинение, передает 24kg.

Как рассказали в пресс-центре ГКНБ, Акаеву предъявили новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко", которое было в 1992 году, а также реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003.

"Аскар Акаев полностью признал свою вину в совершении преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек", - сообщили в пресс-центре.

В ГКНБ заявили, утверждение о том, что с Акаева сняли все обвинения "не соответствует действительности". На данный момент расследование продолжается.

"По результатам действиям фигурантов дела будет дана юридическая оценка", - сказали в пресс-службе госкомитета.

Напомним, Аскар Акаев прилетел в Бишкек 14 декабря. Его соратник Бекболот Талгарбеков недавно сообщил, что бывший президент Кыргызстана улетел в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947774-byvshemu-prezidentu-kyrgyzstana-askaru-akaevu-predyavleno-novoe-obvinenie-po-delu-o-kumtore/