С бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения по делу о "Кумторе"

Аскар Акаев на встрече с журналистами. Фото: Sputnik Кыргызстан/Бакыт Смаилов

С Акаева сняты все обвинения, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, передает 24kg.

Как установило следствие, ни Аскар Акаев, ни его близкие не получали денег из проекта "Кумтор". Сам же бывший глава Кыргызстана улетел сейчас в Москву. Об этом сообщил его соратник Бекболот Талгарбеков.

"У Аскара Аскаева нет ни одной акции в Centerra Gold Inc. В 2003 году правительством было принято решение о создании Centerra. Соглашение готовила госкомиссия, в которую входили "Кыргызалтын", представители правительства и парламента, в числе которых был Акылбек Жапаров. Правительство только утвердило соглашение", - сказал Талгарбеков.

Он добавил, что перед этим эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда дали положительное заключение соглашению.

Ранее Акаев попросил прощения у народа страны, заявив, что с его стороны было ошибкой не проверить госкомиссию. Талгарбеков рассказал, что в случае, если к бывшему президенту Кыргызстана возникнут вопросы, его снова вызовут на допрос.

Напомним, Акаев снова прибыл на родину в Кыргызстан 14 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947520-s-byvshego-prezidenta-kyrgyzstana-askara-akaeva-snyali-vse-obvineniya-po-delu-o-kumtore/