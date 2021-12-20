Глава МИД КНР назвал отношения России и Китая сплоченными "как скала"

Ван И. Фото: Janine Schmitz/Photothek/Getty Images

Глава МИД КНР заявил, что дружба России и Китая никогда не ослабнет, передает РИА Новости.

Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на церемонии открытия конференции, которая посвящена современной международной обстановке и китайской дипломатии.

"Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет", - заявил политический деятель КНР.

По словам Ван И, отношения между Россией и Китаем стали образцом доверительного стратегического взаимовыгодного сотрудничества. Обе страны "сплочены как скала".

Напомним, США, Великобритания, Канада и Австралия объявили дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Пекине. Их решение подверг критике бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947504-glava-mid-knr-nazval-otnosheniya-rossii-i-kitaya-splochennymi-kak-skala/