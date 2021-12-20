Трамп раскритиковал идею бойкота Олимпиады в Пекине

Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg via Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил против дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине, считая, что это негативно скажется на спортсменах, передает "Р-Спорт".

По словам Трампа, США уже объявляли бойкот Играм в Москве в 1980 году и это было "ужасно".

"Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам", – заявил он.

Экс-президент США отметил, что американские чиновники могут предпринять более "мощные меры".

"Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу", – добавил Трамп.

Ранее США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Их поддержала Австралия, заявив, что официальные лица страны не будут присутствовать на Играх.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947436-tramp-raskritikoval-ideyu-boykota-olimpiady-v-pekine/