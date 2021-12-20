Главный инфекционист США спрогнозировал стране тяжелую зиму из-за омикрон-штамма

Энтони Фаучи. Фото: Alex Wong/Getty Images

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страну ожидает рост заболеваемости COVID-19 и, соответственно, повышенная нагрузка на медицину из-за распространения омикрон-штамма, передает CNN.

По словам Фаучи, повышенная нагрузка на больницы ожидается в тех регионах США, где низкие показатели вакцинации.

"Это будут сложные несколько недель, два месяца по мере того, как мы углубляемся в зимний период", – отметил американский инфекционист.

Ученый добавил, что вскоре этот штамм станет доминирующим в США. Поэтому, если американцы хотят от него защититься, то им необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

"Этот вирус необыкновенный. Он удваивается в два-три дня. В ряде регионов страны 50% выявляемых случаев приходятся на "омикрон", что означает, что он станет доминирующим типом", – подчеркнул он.

Ранее Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что омикрон-штамм, вероятно, легче передается и может сопротивляться действию вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947440-glavnyy-infektsionist-ssha-sprognoziroval-strane-tyazheluyu-zimu-iz-za-omikron-shtamma/