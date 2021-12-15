Врачи диагностировали у Саакашвили депрессию

Михаил Саакашвили. Фото: JOHN THYS/AFP via Getty Images

Консилиум врачей не рекомендует переводить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму из-за выявленной у него депрессии и посттравматического стрессового расстройства, передает РИА Новости.

Как пояснил невролог Тенгиз Цуладзе, состояние Саакашвили требует внимание со стороны специалистов, поэтому его не стоит переводить в тюрьму. Кроме ПТСР и признаков депрессии, у бывшего президента Грузии есть другие травмы и нарушения: парез взора, общая слабость, нарушение равновесия и анемия.

"Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда", – заявил он.

По словам врача, лечение Саакашвили должно происходить в тех условиях, которые не напоминают ему о полученном стрессе.

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что бывший президент Грузии подвергался пыткам в Глданской тюрьме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946983-vrachi-diagnostirovali-u-saakashvili-depressiyu/