Как прошел первый день Ангелы Меркель на пенсии, выяснили СМИ (фото)

Ангела Меркель в супермаркете. Фото: Telegram-канал "РИА Новости"

Немецкие журналисты проследили за экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и узнали, чем она занималась в первый день своей пенсии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild, перед уходом Меркель говорила, что намерена выспаться после ухода с поста, однако уже в первый день на пенсии она вышла из дома в 08:20 утра.

Сообщается, что экс-канцлер поехала в свой новый офис в бундестаге на улице Унтер ден Линден, несмотря на то, что на улицах на тот момент были пробки.

Отмечается, что офис Меркель после отставки находится там же, где раньше было бюро Гельмута Коля - еще одного экс-канцлера Германии.

Там же в прошлом располагалась и резиденция министра образования ГДР Маргот Хонеккер.

Позже Меркель решила зайти за покупками в супермаркет Hit Ullrich. В магазине она была с охранником, однако тележку с продуктами везла самостоятельно.

Напомним, что Меркель официально ушла с поста канцлера ФРГ 2 декабря. Ее место занял социал-демократ Олаф Шольц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946465-kak-proshel-pervyy-den-angely-merkel-na-pensii-rasskazali-v-smi-foto/