США начали отказывать афганцам во въезде

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Правительство США начало отказывать афганцам во въезде в страну, передает Axios.

Администрация Байдена начала отказывать афганцам во въезде в страну в рамках "гуманитарной защиты". Возможность предоставляется тем лицам, находящихся в экстремальных условиях, которые угрожают их жизни. И их переселение требуется незамедлительно.

Сообщается, что система, которая ранее обрабатывала около двух тысяч заявок ежегодно, была переполнена на этот раз 30 тыс. заявками. Теперь желающие покинуть Афганистан стали получать отказы. А с лета разрешение получили примерно 100 человек.

В начале ноября стало известно, что сотни афганцев сумели обманом покинуть страну, выдав себя и своих родственников за работников СМИ.

Тем временем талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) убили более 100 бывших военных, работавших при экс-правительстве Афганистана, в четырех провинциях страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946110-ssha-nachali-otkazyvat-afgantsam-vo-vezde/