Талибы убили более 100 экс-военных в четырех провинциях с августа, сообщили СМИ

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В период с августа боевики убили более 100 военных в четырех провинциях, передает Aamaj News.

Более 100 военнослужащих, полицейских, сотрудников разведки и ополченцев были произвольно казнены членами "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) в период с августа. Об этом сообщили в Human Rights Watch.

Военные были убиты в провинциях Газни, Гильменде, Кандагаре и Кундузе. Все они были бывшими сотрудниками Афганских национальных сил безопасности.

Известно, что после прихода к власти талибы приказали бывшим военным, работавшим при экс-правительстве Афганистана, зарегистрироваться, чтобы якобы получить необходимый документ ради их безопасности.

Но это была ловушка.

После обнаружения талибы убивали их, но при этом оставляли тела там, чтобы их смогли найти родственники. Боевики также проводили ночные рейды, в которых часто участвовали лидеры движения, для выявления бывших военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944685-taliby-ubili-bolee-100-eks-voennyh-v-chetyreh-provintsiyah-s-avgusta-soobschili-smi/