Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем

Михаил Саакашвили. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что не придет на судебное заседание 9 декабря из-за ухудшения состояния здоровья.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что он собирался приехать в суд, чтобы поддержать людей, которые "месяцам страдали" из-за него.

"Я не смогу прийти завтра на судебное заседание по состоянию здоровья. Единственная причина, по которой я определенно хотел приехать, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня", – говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили отказался от лекарств в знак протеста после того, как ему запретили встретиться с матерью и смотреть телевизор.

Также врачи выявили у Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946034-saakashvili-propustit-sud-iz-za-problem-so-zdorovem/