Возлюбленная Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств

Михаил Саакашвили. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Возлюбленная бывшего президента Грузии заявила, что он отказался от приема лекарств, передает РИА Новости.

По словам депутата Верховной Рады Елизаветы Ясько, Саакашвили отказался от лекарств в знак протеста после того, как ему запретили встретиться с матерью и смотреть телевизор.

"Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения", - сказала Ясько.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В этот же день он объявил голодовку, которую завершил 11 ноября. Его адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил, что состояние здоровья политика значительно ухудшилось из-за продолжительной голодовки и "нечеловеческого отношения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945831-vozlyublennaya-saakashvili-zayavila-chto-politik-otkazalsya-ot-lekarstv/