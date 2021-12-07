Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Американский миллиардер заявил, что в будущем китайская экономика будет превосходить американскую, передает The Wall Street Journal.

Основатель Tesla и SpaceX заявил, что в будущем возможно китайская экономика будет превосходить экономику Соединенных Штатов в два-три раза. Маск отметил, что все это время Америка являлась передовой в этом плане. Но в последние годы явный перевес идет в сторону Китая.

"Я так думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди", - сказал американский миллиардер.

Ранее Илон Маск заявил, что продаст свои акции на 6,6 млрд долларов, чтобы решить проблему мирового голода. Но только в том случае, если отчетность будет открытой. В ответ ООН опубликовала план, как именно будет распоряжаться пожертвованными Маском деньгами.

Также мы писали, что Маск высмеял американского политика в социальных сетях, который предложил ввести специальных налог для сверхбогатых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945648-ilon-mask-predrek-prevoshodstvo-kitayskoy-ekonomiki-nad-amerikanskoy/