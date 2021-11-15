Илон Маск высмеял американского политика за твит о "налоге для сверхбогатых"

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск высмеял в Twitter американского политика за его слова о налоге для сверхбогатых.

Политический деятель США, 80-летний сенатор Берни Сандерс написал в Twitter, что всех сверхбогатых людей нужно заставить выплачивать "справедливую долю" денег.

"Мы должны потребовать от сверхбогатых, чтобы они выплачивали свою справедливую долю. И точка", - написал Сандерс.

На его заявление в шутливой форме ответил Маск, который недавно продал свои акции Tesla на сумму более одного млрд долларов, чтобы уплатить налоги. Ранее он устроил опрос в Twitter, спрашивая пользователей сети, стоит ли ему это делать.

"Хочешь, чтобы я продал еще больше акций, Берни? Только скажи", - ответил Маск политику, добавив, что все время забывает, что Сандерс "все еще жив".

После опроса пользователей об акциях Маск потерял рекордные 50 миллиардов долларов за два дня. Это самое крупное падение состояния за всю историю. В 2019 году после развода с супругой Безос потерял 36 миллиардов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942147-ilon-mask-vysmeyal-amerikanskogo-politika-za-tvit-o-naloge-dlya-sverhbogatyh/