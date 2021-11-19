ООН ответила Илону Маску, как именно собирается потратить пожертвованные 6,6 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

ООН опубликовала план, как собирается распорядиться пожертвованными Илоном Маском деньгами.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли сообщил об этом в Twitter.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что пожертвует 6,6 млрд долларов на решение проблемы мирового голода, если организаторы будут открыто сообщать, на что были потрачены деньги.

"Этот голодный кризис является неотложным, беспрецедентным. И его можно избежать. Илон Маск, вы просили четкий и открытый план. Вот! Мы готовы поговорить с вами - и с кем угодно - кто серьезно относится к спасению жизней", - написал Бисли.

6,6 млрд долларов будут направлены на спасение от голода 42 миллионов человек во всем мире.

В целом, 3,5 млрд долларов пойдут на продукты питания и их доставку. Два миллиарда долларов - на "наличные и продовольственные ваучеры", то есть в этом случае нуждающиеся смогут прийти на рынок и взять то, что именно им нужно.

700 миллионов на управление новыми продовольственными программами для "особо уязвимых". А 400 миллионов пойдут на координацию цепочки поставок и "управление операциями, администрирование и подотчетность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943027-oon-otvetila-ilonu-masku-kak-imenno-sobiraetsya-potratit-pozhertvovannye-66-mlrd-dollarov/