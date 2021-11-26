Российское посольство в ЮАР заявило, что следит за ситуацией вокруг нового штамма

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Российское посольство в ЮАР заявило, что страна следит за ситуацией вокруг нового штамма, передает РИА Новости.

"Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами", - сказали представители посольства России в ЮАР.

Они добавили, что штамм сейчас изучается учеными. И на основе этих результатов будут даны конкретные рекомендации.

"Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества", - пояснили в посольстве.

ВОЗ начала изучать влияние нового штамма из Южной Африки на лекарственные препараты, диагностику и вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944127-rossiyskoe-posolstvo-v-yuar-zayavilo-chto-sledit-za-situatsiey-vokrug-novogo-shtamma/