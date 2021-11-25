Турция расследует призывы к протестам в соцсетях

Протесты в Турции. Фото: Erhan Demirtas/NurPhoto via Getty Images

Главное управление безопасности Турции заявило, что против владельцев аккаунтов в социальных сетях, которые призывали людей к протестам, будут возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости.

Отмечается, что уголовные дела будут возбуждены в отношении владельцев 271 аккаунта в соцсетях.

В заявлении турецкой полиции говорится, владельцы этих учетных записей "разжигали ненависть и вражду в обществе, манипулируя колебаниями обменных курсов".

Напомним, с Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста из-за рекордного обвала турецкой лиры. На эту ситуацию могло повлиять недавнее выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался о снижении учетной ставки.

Также стало известно, что более 40 человек были задержаны полицейскими во время демонстраций в Стамбуле. Кроме того, полиция применила силу против нескольких журналистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943845-turtsiya-rassleduet-prizyvy-k-protestam-v-sotssetyah/