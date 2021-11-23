Талибы назначили в состав правительства людей из санкционного списка ООН

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"Талибан" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) назначил в состав обновленного правительства людей, которые состоят в санкционном списке ООН, передает РИА Новости.

Об этом сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид. Кроме того, на этот раз тоже не было назначено ни одной женщины на пост в правительстве.

Таким образом, пост исполняющего обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности занял находящийся под санкциями ООН Мавляви Шахабуддин Делавар и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд.

Должность исполняющего обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями получил Мулла Мохаммад Аббас Ахунд. А исполняющим обязанности главы высшего ревизионного органа стал Кудратулла Джамал. Все вышеперечисленные люди находятся в санкционном списке ООН.

Напомним, талибы запретили женщинам участвовать в телепередачах. А правительство Китая направило в Афганистан одну тыс. тонн гуманитарной помощи. Это вещи первой необходимости, которые нужны людям перед началом зимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943428-taliby-naznachili-v-sostav-pravitelstva-lyudey-iz-sanktsionnogo-spiska-oon/