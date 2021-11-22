Китай направил Афганистану гуманитарную помощь

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Одна тыс. тонн гуманитарной помощи была направлена из Китая в Афганистан, передает ТАСС.

Состав с 50 грузовыми контейнерами был направлен из Хоргоса в Китае в Афганистан. Это вещи первой необходимости, теплая одежда и обувь, одеяла, хлеб и другие продукты. Все это должно облегчить ситуацию с нехваткой продукции перед предстоящей зимой в стране.

Отмечается, что состав должен прибыть в Афганистан через 12 дней.

Это уже третий раз, когда из Синьцзян-Уйгурского автономного района перевозят в страну гуманитарную помощь. Всего за этот период было направлено 2,6 тыс. тонн груза.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что страна готова увеличить объемы поставок продовольствия в Афганистан.

Напомним, "Талибан" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) запретил показывать телепередачи с участием женщин. Также нельзя теперь показывать фильмы, которые пропагандируют иностранную культуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943248-kitay-napravil-afganistanu-gumanitarnuyu-pomosch/