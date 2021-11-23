Павел Дуров получил французское гражданство

Павел Дуров. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Основатель Telegram и "Вконтакте" Павел Дуров летом этого года получил гражданство Франции, согласно данным, размещенным на сайте французского правительства.

На документ обратил внимание Telegram-канал Ateo Breaking. В нем указано, что мужчина по имени Павел Дуров, имеющий те же дату и место рождения, что и миллиардер, – 10.10.1984 год, Ленинград, получил гражданство Франции 23 августа.

СМИ также пишут, что у Дурова есть гражданство Сент-Китса и Невиса, которое дает ему возможность посещать страны Евросоюза и Великобританию без виз.

Ранее двое детей основателя Telegram Павла Дурова заняли передовые позиции в рейтинге Forbes богатейших наследников российских миллиардеров.

Кроме того, Дуров раскритиковал систему алгоритмов рекомендаций в Сети. По его словам, такие сервисы, как TikTok и Netflix вредны для психического состояния человека и его творческой продуктивности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943421-pavel-durov-poluchil-frantsuzskoe-grazhdanstvo/