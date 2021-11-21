СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок в 81 год

Джо Байден. Фото: Getty Images/BRENDAN SMIALOWSKI / Contributor

Президент США Джо Байден, несмотря на преклонный возраст и рекордно низкий рейтинг одобрения, планирует баллотироваться на второй срок.

О намерении главы США попробовать свои силы в следующих президентских выборах сообщила газета The Washington Post, пишет РИА Новости. При этом в 2024 году, когда должны состояться следующие выборы, Байдену будет 81 год.

Издание отмечает, что, вероятнее всего, демократы будут делать ставку на нынешнего вице-президента страны Камалу Харрис. Ей на момент выборов будет 57 лет.

Однако ближайшее окружение Байдена уверяет союзников, что президент готов к переизбранию, пишет газета. Но в Демократической партии в этом сомневаются. Дело не только в преклонном возрасте Байдена, но и в рекордно низком рейтинге одобрения его деятельности - последний опрос показал, что его поддерживают лишь 38% респондентов.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", — заявил друг президента, бывший сенатор Крис Додд.

Однако, как пишет издание, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками Демократической партии оказалось, что заверения Байдена и его команды не развеяли сомнения. При этом, по данным газеты, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица демократов поддержат его на раннем этапе.

Официальное объявление кандидата в президенты от демократов ожидается не раньше, чем окончатся промежуточные выборы в конгресс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943208-smi-bayden-nameren-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok-v-81-god/