Байден временно передаст полномочия президента Камале Харрис

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис будет временно исполнять обязанности главы государства - Джо Байден передаст ей полномочия президента, пока будет находиться под анестезией в больнице.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Джену Псаки.

Отмечается, что это станет первым случаем в США, когда женщина, пусть и на недолгий срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.

Как сообщили в Белом доме, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - цитирует издание заявление Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, после медобследования администрация опубликует отчет о состоянии здоровья президента.

Пока Джо Байден будет находиться под действием анестезии, Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943103-bayden-vremenno-peredast-polnomochiya-prezidenta-kamale-harris/