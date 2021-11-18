Армения заявила, что азербайджанские военные открыли огонь на границе

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Новости - Армения сообщили о том, что азербайджанские военные открыли огонь на совместной границе.

Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь по армяно-азербайджанской границе в Тавушской области. Их действия в ответ были подавлены.

"Ответными действиями огонь противника был подавлен. По состоянию на 10:00 (12:00 по Нур-Султану) 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", - говорится в сообщении ведомства.

16 ноября произошло столкновение между военными Армении и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в эскалации. В результате, в Баку сообщили о гибели семи военных, а Ереван о смерти одного человека.

Позже министерство обороны Армении сообщило, что потеряло связь с 24 военнослужащими, а 13 их людей были взяты в плен.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщила о 10 раненых.

В тот же день обстановка стабилизировалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942824-armeniya-zayavila-chto-azerbaydzhanskie-voennye-otkryli-ogon-na-granitse/