Азербайджан и Армения сообщили о потерях в ходе военных столкновений

Иллюстративное фото: facebook.com/ArmeniaMOD

В Баку заявили о семи погибших. Ереван сообщил о гибели одного военного, еще 13 человек были взяты в плен.

Минобороны Армении на странице в Facebook сообщает, что в результате военных конфликтов погиб один военный, 13 попали в плен и 24 военнослужащих пропали без вести.

"Связь с еще 24 военнослужащими была потеряна во время боевых действий, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Под контроль противника попали две военные базы", – говорится в публикации.

Армения также заявила, что сторона противника понесла потери – до 70 человек убиты и ранены. Кроме того, Азербайджан потерял четыре бронетранспортера, одну бронемашину и пять автомобилей.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана на странице в Facebook заявило, что во время вооруженного столкновения погибли семь человек, 10 военнослужащих получили ранения.

"С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась. Провокация и военная авантюра, совершенные Арменией на государственной границе, потерпели полный крах. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном были прекращены боевые действия при содействии министра обороны России Сергея Шойгу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942626-azerbaydzhan-i-armeniya-soobschili-o-poteryah-v-hode-voennyh-stolknoveniy/