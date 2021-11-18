Скончался один из подозреваемых в убийстве президента Гаити

Жовенель Моиз. Фото: Alex Wong/Getty Images

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза скончался, передает Haiti24.

Жильбер Драгон был доставлен в больницу с симптомами затрудненного дыхания, когда почувствовал себя плохо в тюрьме. В минувшую среду он скончался в больнице из-за COVID-19.

Его смерть подтвердил представитель местной полиции Пьер Рене Франсуа.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля в резиденции. Он получил смертельное ранение, когда на него напали несколько человек. Вскоре предполагаемых убийц задержали правоохранительные органы.

Среди них оказались информаторы ФБР и граждане Соединенных Штатов.

Вдова убитого президента Гаити рассказала, как в ту роковую ночь чудом осталась жива. По ее словам, пришедшие в ту ночь люди что-то искали в его комнате. Также их многочисленная охрана не явилась тогда на помощь. Их было на тот момент около 30 или даже 50 человек.

Супруга Моиза тогда была тоже ранена и доставлена в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942779-skonchalsya-odin-iz-podozrevaemyh-v-ubiystve-prezidenta-gaiti/