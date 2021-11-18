Трамп назвал "печальным зрелищем" парад талибов в Кабуле

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя парад с американской военной техникой в Кабуле, назвал его "печальным зрелищем", передает ТАСС.

Накануне "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) организовал военный парад в столице Афганистана, представив военную технику американского и российского производства.

Как отметил Трамп, талибы завладели техникой США, которая оценивается в 85 млрд долларов.

"Большой военный парад, который провели талибы, это очень печальное зрелище, которое красноречиво демонстрирует то, как был проведен вывод войск из Афганистана. Самый большой позор в истории США", – сказал экс-президент США.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай забрали американскую военную технику из Афганистана. По его словам, специалисты из этих стран уже якобы разобрали брошенную технику и изучают ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942767-tramp-nazval-pechalnym-zrelischem-parad-talibov-v-kabule/