Си Цзиньпин на виртуальной встрече назвал Байдена давним другом

Онлайн-встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Фото : Sarah Silbiger/UPI/Bloomberg via Getty Images

Во время онлайн-встречи председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Джо Байдена "давним другом", сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня в режиме видеоконференции пройдет наша первая встреча. Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга", – сказал Си Цзиньпин в своей приветственной речи.

По словам председателя КНР, Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, а также вместе искать ответы на такие глобальные вызовы, как изменение климата и пандемия коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна окажет помощь Тайваню, если Китай на них нападет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942382-si-tszinpin-na-virtualnoy-vstreche-nazval-baydena-davnim-drugom/