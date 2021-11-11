Илон Маск продал акции Tesla более чем на 1 млрд долларов после опроса в Twitter

Илон Маск. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Основатель компании Tesla Илон Маск продал 930 000 акций компании на сумму более 1,1 млрд долларов, передает CNBC.

Миллиардеру все еще принадлежит 170 миллионов акций Tesla. Сообщается, что Маск частично продал акции после обвинений в неуплате налогов.

Накануне, перед тем, как выставить акции на продажу, предприниматель провел опрос в Twitter о продаже 10% акций Tesla. Однако, как пишет CNBC, продажа акций планировалась еще в сентябре.

После опроса в Twitter акции Tesla упали на 15% в понедельник и вторник, а затем выросли более чем на 4% в среду.

Ранее Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 300 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941628-ilon-mask-prodal-aktsii-tesla-bolee-chem-na-1-mlrd-dollarov-posle-oprosa-v-twitter/