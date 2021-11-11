Премьер-министр Польши назвал происходящее на границе новым типом войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: RONALD WITTEK/POOL/AFP via Getty Images

Премьер-министр Польши заявил в Facebook, что сложившаяся на границе с нелегалами ситуация является новым типом войны.

По словам Матеуша Моравецкого, полякам сегодня придется выступать против агрессии со стороны их "восточного соседа". Он назвал происходящее с нелегалами на границе с Беларусью - "новым типом войны".

"То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами. Но хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным - мера безопасности - готовность защищать Республику, защищать ее границы и суверенитет", - написала политик в Facebook.

За прошедшие сутки 468 нелегалов предприняли попытку попасть на территорию Польши.

Тем временем президент Беларуси заявил о том, что беженцам пытаются подкинуть оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.

Также мы писали, что две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу. Но позже, как сообщил польский министр обороны, были задержаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941743-premer-ministr-polshi-nazval-proishodyaschee-na-granitse-novym-tipom-voyny/