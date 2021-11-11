Минск прокомментировал заявление о причастности семьи Лукашенко к торговле людьми

Владимир Макей: sputnik.by

Глава МИД Беларуси ответил на заявление Франции о том, что семья Лукашенко причастна к торговле людьми, передает РИА Новости.

Ранее официальные лица Франции заявили, что родственники Лукашенко причастны к организованной торговле людьми. Правда, конкретных имен они не назвали.

В свою очередь, глава белорусского МИД Владимир Макей назвал эти слухи ложью.

"Абсолютная ложь и инсинуации", - заявил Макей.

Он добавил, что таким образом французские чиновники пытаются дискредитировать Беларусь и ее лидера. По словам Макея, страна наоборот пытается найти решение данной проблемы.

"Но в данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом... Уже пытались найти эти миллионы, а система государственной власти была выстроена таким образом, что каждая копейка видна, и пройти мимо бюджета ни одна копейка, ни один рубль не может. Наверняка, они проецируют просто ситуацию, которая могла бы быть в их стране, на Беларусь, и пытаются таким образом дискредитировать Беларусь и конкретно ее руководителя", - сказал глава МИД Беларуси.

Напомним, Лукашенко заявил о попытках подбросить мигрантам на польской границе оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941738-minsk-prokommentiroval-zayavlenie-o-prichastnosti-semi-lukashenko-k-torgovle-lyudmi/