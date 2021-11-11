Более миллиона молний за сутки зафиксировали над Австралией

По всей Австралии за сутки было зафиксировано более миллиона ударов молний, передает 9News.
В центральной и восточной частях Австралии специалисты зафиксировали примерно 1,37 млн импульсов молний в течение суток. Наблюдались удары как от облака к облаку, так и от облака к земле.
Эксперты связывают такое необычное явление с прошедшими по стране ливнями с грозой. Это привело к затоплению некоторых районов.
Один из отдаленных городков Алис-Спрингс был затоплен и доступ его жителей к дороге был заблокирован.
Кроме того, выпало около 100 миллиметров дождя в минувшую среду, что стало наиболее обильными осадками за последние 20 лет.
В некоторых частях Австралии ожидаются дожди и штормы. Многие жители уже получили предупреждения о возможной непогоде.
Напомним, в конце сентября на юго-востоке Австралии случилось крупнейшее землетрясение магнитудой 6,0. Инцидент произошел недалеко от столицы штата Виктория.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941711-bolee-milliona-molniy-za-sutki-zafiksirovali-nad-avstraliey/