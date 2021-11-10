Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Китай готов урегулировать разногласия с Соединенными Штатами, заявил во вторник лидер страны Си Цзиньпин перед запланированной виртуальной встречей с президентом США Джо Байденом, передает CNN.

Это первая встреча двух лидеров с тех пор, как Байден стал президентом. Однако конкретные детали и точная дата не разглашаются.

Си Цзиньпин намекнул на небольшое потепление отношений с США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Китая в США во вторник.

В письме лидер КНР заявил, что Китай желает "активизировать обмены и сотрудничество по всем направлениям" с США и вернуть отношения между двумя мировыми державами на правильный путь.

Ранее Пентагон объявил о расширении ядерного арсенала Китая. Читайте также, что США намерены давить на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941546-si-tszinpin-zayavil-chto-kitay-gotov-sotrudnichat-s-ssha/