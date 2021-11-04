Пентагон объявил о расширении ядерного арсенала Китая

Пентагон. Фото: pixabay.com

Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и может иметь 1000 ядерных боеголовок к концу десятилетия. КНР придерживается цели превзойти глобальное влияние США к середине 21-го века. Такое предположение высказали в докладе Пентагона, передает CNN.

Оценка, основанная на быстрой модернизации вариантов ядерного удара Китая и строительстве ракетных шахт, знаменует резкое увеличение по сравнению с прогнозом в прошлогоднем отчете China Military Power, в котором говорилось, что Китай удвоит свои запасы в 200 боеголовок в течение десятилетия.

Отчет выпущен на фоне обострения напряженности по вопросу о Тайване и был опубликован через несколько часов после того, как высокопоставленный генерал США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выступил с резким предупреждением о военном прогрессе Китая, заявив, что это "один из крупнейших сдвигов в мире".

"Ядерная экспансия, которую предпринимает [Китайская Народная Республика], безусловно, очень беспокоит нас. Одно дело наблюдать за тем, что они делают, но они толком не объяснили, зачем они это делают", - сказал Милли.

Он добавил, что это расширение вызывает серьезные сомнения относительно намерений, стоящих за их ядерным арсеналом.

"Они движутся в направлении, которое значительно превосходит их по численности и возможностям", - отметил чиновник.

Китай также сосредоточился на "слабых и эффективных ядерных силах", но их нынешнее наращивание больше, чем ожидали США, "и намного превышает то, чем они были исторически". Инвестиции в его ядерные силы позволили Китаю создать "зарождающуюся" ядерную триаду баллистических ракет воздушного базирования, а также ракет надводного и морского базирования, аналогичную собственной триаде Соединенных Штатов.

Согласно последним данным Госдепартамента США, в настоящее время в арсенале имеется 3750 ядерных боеголовок, что значительно превышает размер ядерного арсенала Китая.

Ранее генерал США заявил, что они озабочены испытанием гиперзвукового оружия в Китае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940454-pentagon-obyavil-o-rasshirenii-yadernogo-arsenala-kitaya/