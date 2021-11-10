Иллюстративное фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Перебежчицу из Северной Кореи обвинили в шпионаже и попытках вернуть беженцев на родину, передает Yonhap News.

Агент, имя которого не раскрывается, стала работать на Министерство безопасности КНДР в 2016 году. В декабре 2018 под видом беженки прибыла в Южную Корею. Там же она начала предпринимать попытки переманить перебежчиков обратно на родину.

Согласно предоставленным данным, она передала контактную информацию одного из беженцев и склоняла его к выполнению приказов представителей Министерства безопасности Северной Кореи.

Недавно ей было предъявлено обвинение в нарушении закона о национальной безопасности Южной Кореи. 40-летняя шпионка обвинения отрицать не стала и во всем созналась. Слушание назначено на 23 ноября.

Ранее перебежчики из Северной Кореи рассказали, что их уязвимые соотечественники рискуют остаться голодными этой зимой. Также об этом говорил эксперт из ООН.

А на фоне продовольственного кризиса КНДР провела военный парад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941545-perebezhchitsu-iz-severnoy-korei-obvinili-v-shpionazhe/