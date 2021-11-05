Жителей КНДР предупредили о страшном голоде этой зимой

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Перебежчики из Южной Кореи сообщили, что уязвимые жители Северной Кореи рискуют остаться голодными этой зимой, передает Би-би-си.

Северная Корея всегда боролась с нехваткой продовольствия, но пандемия ухудшила ситуацию. Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил нынешнюю ситуацию с самой страшной катастрофой в стране в 1990-х годах, известной как «Трудный марш», когда сотни тысяч людей погибли от голода.

Ситуация пока не кажется такой уж плохой. Есть некоторые обнадеживающие признаки. Северная Корея, похоже, готовится вновь открыть границу с Китаем, но неясно, какой объем торговли и помощи потребуется для возмещения экономического ущерба, уже нанесенного обедневшей стране.

Урожай в этом году имеет решающее значение. Урожай прошлого года был частично уничтожен серией тайфунов. Чтобы этот год был более успешным, десятки тысяч людей были отправлены на поля для сбора риса и кукурузы.

Северная Корея сталкивается с двумя серьезными проблемами с поставками продовольствия.

Во-первых, это методы ведения сельского хозяйства. По мнению экспертов, Пхеньян, возможно, инвестировал бюджет в ракеты и военную технику, но не рассчитал инвестиций для техники по сбору урожая.

Но наряду с нехваткой технологий и сельскохозяйственных материалов Северная Корея сталкивается с гораздо более долгосрочной проблемой.

КНДР была включена в список спецслужб США как одна из 11 стран, наиболее уязвимых к последствиям глобального потепления.

"Северная Корея особенно уязвима перед стихийными бедствиями. Ежегодно их беспокоят наводнения, муссонные дожди и тайфуны, которые напрямую влияют на урожайность и косвенно вызывают проблемы с вредителями", - сказал Чой Енхо из Корейского института экономики сельских районов.

Хотя Пхеньян редко взаимодействует с внешним миром, он часто делает исключение из-за изменения климата и окружающей среды.

Ранее эксперт ООН заявил, что дети и пожилые люди в Северной Корее рискуют умереть от голода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940699-zhiteley-kndr-predupredili-o-strashnom-golode-etoy-zimoy/