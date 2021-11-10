Эксперты предсказали повышение температуры во всем мире на критических 2,4 градуса

Глобальное потепление: Unsplash

Мировые эксперты предсказали повышение глобальной температуры во всем мире на 2,4 градуса, передает Би-би-си.

Ранее эксперты и активисты со всего мира возлагали большие надежды на саммит по изменению климата в Глазго, который завершится на этой неделе.

Но даже несмотря на все обязательства и громкие обещания лидеров стран прекратить вырубку лесов к 2030 году, сдвига еще не наблюдается. Мировое сообщество еще не приблизилось к цели не допустить глобального повышения температуры в 1,5 градуса.

Более того, новый анализ Climate Action Tracker (CAT) продемонстрировал тенденцию к повышению температуры на 2,4 градуса. Из-за этого миллиарды человек могут пострадать из-за жары.

Эко-активистка Грета Тунберг призвала неравнодушных присоединиться к климатической забастовке в Глазго. На ее призыв отозвались тысячи молодых людей.

Тем временем правительство Китая приказало угольным шахтам производить как можно больше угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941476-eksperty-predskazali-povyshenie-temperatury-vo-vsem-mire-na-kriticheskih-24-gradusa/