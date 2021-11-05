Тысячи молодых людей присоединятся к климатической забастовке в Глазго

Эко-протест, прошедший в Италии в сентябре. Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Сегодня в Глазго состоится климатическая забастовка, к которой призвала экоактивистка Грета Тунберг, передает Би-би-си.

Участвующие в нем выйдут из школы и пройдут маршем от парка Келвингроув к центру города. Мероприятие организовано Friday for Future Scotland, группой, основанной молодыми людьми, вдохновленными Гретой Тунберг.

Ожидается, что Тунберг выступит вместе с угандийской активисткой Ванессой Накате и другими молодежными активистами со всего мира, а также местными профсоюзными активистами.

Городской совет Глазго и большинство соседних местных властей заявили, что школьники не будут наказаны за участие в климатической забастовке.

Местная полиция предупредила, что будет бороться с любыми насильственными беспорядками или повреждениями собственности, если они возникнут во время протеста.

Помощник главного констебля полиции Шотландии Гэри Ричи говорит, что полиция тесно сотрудничала с организаторами молодежного марша и "очень воодушевлена" высоким уровнем вовлеченности.

Напомним, ранее Грета Тунберг призвала выйти на климатическую забастовку в Глазго. В Глазго проходит саммит COP26, посвященный экологическим проблемам в мире. Однако Тунберг считает, что мировые лидеры, собравшиеся там, лишь делают вид, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940770-tysyachi-molodyh-lyudey-prisoedinyatsya-k-klimaticheskoy-zabastovke-v-glazgo/