Лидеры стран мира пообещали положить конец вырубке лесов к 2030 году на саммите по климату

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Первой крупной договоренностью между странами на саммите по климату в Глазго стало прекращение вырубки лесов к 2030 году, передает Би-би-си.

Вырубка лесов является одним из факторов изменения климата в мире, поскольку сокращается количество поглощающих CO2 деревьев. Эксперты поприветствовали решение лидеров, но отметили, что подобное соглашение в 2014 году было бесполезным. Также они возлагают большие надежды на двухнедельный саммит в Глазго, так как глобальное потепление стало актуальной проблемой.

Государства оставили общий залог в размере 19,2 млрд долларов. Часть денег будет направлена на восстановление поврежденных земель, борьбу с лесными пожарами и поддержку общин коренных народов.

28 стран обязались исключить вырубку лесов из мировой торговли продуктами питания и другими сельскохозяйственными областями. А 30 крупнейших в мире компаний пообещали не инвестировать в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

Ранее лидеры G20 провели встречу в Риме и обсудили вопросы изменения климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940069-lidery-stran-mira-poobeschali-polozhit-konets-vyrubke-lesov-k-2030-godu-na-sammite-po-klimatu/