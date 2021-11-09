Президент Польши попросил помощи у НАТО на границе с Беларусью

Анджей Дуда. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Президент Польши попросил поддержки у НАТО в связи с ситуацией на границе, передает РИА Новости.

НАТО - военно-политический блок, в состав которого входят США, Канада и большинство стран Европы.

Польский глава Анджей Дуда обсудил сложившуюся с нелегальными мигрантами на границе с польско-белорусской границе с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и даже генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации (на границе с Белоруссией - ред), не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза. Конечно, речь не о военных (действиях), есть возможные другие формы поддержки. Сейчас такого нет, мы контролируем ситуацию", - сказал польской президент.

Также он заявил, что тысячи мигрантов со стороны Беларуси пытались прорваться на территорию Польши. Однако их действия были сразу же пресечены.

"Мы предотвратили вчера прорыв границы... Это гибридная акция белорусского режима против Польши и Европейского союза. Эти группы мигрантов, которые вчера шли к польской границе, это несколько тысяч человек, ...направлялись белорусскими службами, которые в последний момент спустили этих людей с нормального шоссе в лес, чтобы они атаковали границу", - говорит Дуда.

Недавно пограничные службы Польши сообщили, что закроют один из пропусков на границе из-за огромного потока мигрантов со стороны Беларуси. А также официальные лица страны предупредили, что возможна "вооруженная эскалация" на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941341-prezident-polshi-poprosil-pomoschi-u-nato-na-granitse-s-belarusyu/